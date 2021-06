Calciomercato Napoli, dalla Turchia sono sicuri: Nikola Maksimovic vicinissimo al Fenerbahce

“Il Fenerbahce è vicino a Nikola Maksimovic”. Secondo il portale turco Aksam, il club di Istanbul starebbe insistendo con l’entourage del difensore azzurro, acquistato dal Napoli nel 2017 dal Torino per oltre 20 milioni di Euro. Il serbo ha collezionato 17 gettoni in campionato e 8 in Europa League nell’arco dell’ultima stagione. Già da tempo non rientrerebbe più tra i piani tecnici della società, che lo aveva anche mandato in prestito allo Spartak Mosca nel 2018.

Il giocatore è in scadenza di contratto, andrà via e la destinazione del Fenerbahce è allettante. Sembrerebbe che l’operazione sia già quasi vicina alla chiusura. Per il Fenerbahce, però, c’è l’insidia della Roma, altro club interessato al centrale. A quanto pare, comunque, Nikola Maksimovic sarebbe molto più vicino alla Turchia che ai giallorossi. Insomma, il Napoli sta per perfezionare la prima uscita di questa sessione di mercato estiva. Il timore dei tifosi è che possa partire anche qualche pezzo grosso.