Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli vuole Toma Basic: già respinta la richiesta del prestito

Il Napoli ha bisogno quanto prima di un centrocampista. Tiémoué Bakayoko non farà parte del futuro azzurro e c’è il rischio di un’altra cessione nel reparto considerando che si parla del possibile addio di Fabian Ruiz. Secondo il Corriere dello Sport, il club azzurro è da tempo su Toma Basic, classe ’96 del Bordeaux. Da tempo Cristiano Giuntoli sta provando a portarsi avanti per il centrocampista col contratto in scadenza nel giugno 2022.

La prima richiesta è stata quella di un prestito con riscatto, ma è caduta nel vuoto: il Bordeaux ha necessità di far cassa e quindi bisognerà trovare un accordo. Il Napoli difficilmente andrà oltre gli 8 milioni di Euro che è disposto a spendere considerando che i francesi l’anno prossimo potrebbero perdere il giocatore a costo zero. Per questo gli azzurri potrebbero non attendere il taglio di cartellini e ingaggi, avendo comunque già fatto fuori Nikola Maksimovic, Elseid Hysaj e Tiémoué Bakayoko.