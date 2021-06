Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli vuole cedere Andrea Petagna al Torino per Andrea Belotti

Cristiano Giuntoli pensa ad Andrea Belotti. Il Napoli ha presentato un’offerta al Torino per l’attaccante della Nazionale e Tuttosport ha raccontato i dettagli. “Negli ultimi giorni Vagnati ha intanto sentito il collega Giuntoli per Petagna, che a Napoli ha giocato poco e per questo perso la Nazionale. Al Toro verrebbe messo al centro del progetto e, dunque, avrebbe la possibilità di recuperare il terreno perduto. Il costo del cartellino si aggira sui 12-15 milioni, ma il discorso sarebbe più ampio”.

“Per un semplice motivo: il Napoli ha chiesto Belotti. E in cambio offre Petagna più soldi. Quanti? Una decina di milioni. Vagnati ha portato la proposta napoletana a Cairo, ma difficilmente il presidente la prenderà in considerazione e per due motivi. Il primo è che vuol capire se ci sono ancora i margini per prolungare l’accordo con il giocatore, il secondo è che se proprio fosse costretto a darlo via punterebbe a intascare soldi in contanti, cioè senza contropartite tecniche”.