Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta monitorando Kaio Jorge: servono 30 milioni

Ormai è tempo di trattative. Gli impegni di campionato e l’obiettivo da raggiungere non stanno distraendo i collaboratori di Cristiano Giuntoli dal monitoraggio del mercato. La stagione è quasi alla conclusione e bisogna pensare a come rafforzare la rosa azzurra per il prossimo futuro. Molto, comunque, dipenderà anche dal nuovo tecnico, considerando che Gennaro Gattuso è sul passo d’addio. Si parla pertanto di strategie precise su La Gazzetta dello Sport, con un possibile rinforzo per l’attacco.

“In Brasile, gioca Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di Euro. Si tratterebbe di un altro investimento importante. Il ragazzo ha vinto il mondiale Under 17 con la nazionale carioca, battendo in finale il Messico e realizzando il primo dei due gol vincenti. Non è escluso che nel giro di un paio di settimane, Giuntoli possa tentare l’affondo decisivo”.