Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli punta Emerson Palmieri: si può chiudere per 5 milioni

Il Napoli cerca un terzino e punta ormai da un po’ Emerson Palmieri. Ne è sicura anche La Gazzetta dello Sport. D’altronde, l’italo-brasiliano è stato già allenato da Luciano Spalletti alla Roma e da diverso tempo è nel giro della nazionale azzurra. “Emerson Palmieri è qualcosa più di un obiettivo. L’ex giocatore di Palermo e Roma tornerebbe volentieri in Italia. Napoli è un punto d’arrivo. Per Emerson Palmieri c’è già l’ok del nuovo allenatore, resta soltanto da trovare la soluzione migliore per concludere l’operazione”.

“L’esterno mancino ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e, dunque, senza rinnovo correrebbe il rischio d’iniziare la stagione con la prospettiva di andare via a costo zero. Il Napoli è pronto a trattare, ma non è disposto a spendere cifre improbabili: l’affare si potrebbe concludere a 5-6 milioni di euro”. A sinistra il Napoli ha sicuramente bisogno di rinforzarsi, specie dopo i continui infortuni di Faouzi Ghoulam. Cristiano Giuntoli rimane alla finestra.