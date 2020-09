Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli insiste per Jordan Veretout: la Roma vuole 40 milioni

Il centrocampo del Napoli è ancora in fase di definizione. Il nuovo nome delle ultime ore è quello di Nahitan Nandez, ma in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli resta Jordan Veretout, già cercato un anno fa. Molto interessante anche il valzer di attaccanti, con Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko protagonisti. Resta complicato anche l’accelerare i tempi per il centrocampista francese.

La Gazzetta dello Sport ha provato a fare il punto della situazione. “Sistemare il centrocampo è una priorità per Gattuso. Per capitalizzare al massimo la potenza offensiva, dovrà per forza di cose ricorrere ad un modulo diverso, ovvero, il 4-2-3-1. Per evitare che la coperta si accorci e si allunghi a seconda delle esigenze, l’allenatore vuole due mediani che sappiano assicurare l’interdizione e anche un po’ di qualità al gioco. Il profilo individuato è stato quello di Jordan Veretout, ma la Roma pare non voglia saperne di cederlo. Il Napoli ha offerto 30 milioni di Euro, ma per il club giallorosso non sono sufficienti, ne chiede 40”.

