Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli insiste per il “nuovo Neymar”: Kaio Jorge

Se ne sente parlare da tempo, ma in pochi sanno chi sia. Kaio Jorge, attaccante del Santos, è finito da tempo nel mirino del Napoli e anche La Gazzetta dello Sport si è accorta di lui. “Kaio Jorge è considerato il nuovo Neymar, è rapido nel trattare il pallone ed ha le caratteristiche di un attaccante centrale, anche se spesso viene impiegato da esterno, proprio come il fuoriclasse del Psg. Il suo profilo, inoltre, rientra nei parametri imposti dalla proprietà: è giovane e talentuoso, fisicamente ben piazzato e pronto per lasciare il Brasile per la serie A. In questa stagione, Kaio Jorge ha disputato soltanto 7 partite e realizzato 3 reti”.

“Il Napoli continuerà a seguirlo attraverso lo scout interno, mentre Giuntoli proverà a concludere l’affare coi dirigenti brasiliani. Intanto, cercherà di capire le intenzioni del ragazzo, l’Italia gli piace e Napoli non è a lui sconosciuta”. Il prossimo rinforzo degli azzurri potrebbe essere lui.