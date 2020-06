Calciomercato Napoli, Cengiz Under viene snobbato da Paulo Fonseca e gli azzurri ne approfittano

Cengiz Under sembra davvero vicinissimo al Napoli. L’ennesima conferma arriva dal Corriere dello Sport oggi in edicola. Il giornale si sofferma sui motivi che stanno spingendo il club giallorosso a privarsi del talento turco. A quanto pare, Cengiz Under sta giocando poco perché ha ormai la testa altrove, ma in generale non è mai stato considerato essenziale per il suo gioco da Paulo Fonseca per due ragioni. Si tratta di un esterno che rientra poco al centro del campo e non aiuta la difesa in fase passiva. Per questo, nonostante le sue qualità sull’out di destra, il calciatore ha giocato così poco finora e sta pensando al trasferimento.

“Diventerà un top-player!” aveva detto tempo fa Francesco Totti, storico capitano della Roma, oggi operatore di mercato. A riportare questo pensiero l’edizione odierna di la Repubblica che aggiorna anche lo stato della trattativa, svelando che il Napoli sta accelerando perché vuole concludere al più presto l’operazione.