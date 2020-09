Calciomercato Napoli, Carlo Alvino su Kalidou Koulibaly: “Si va verso la permanenza”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kalidou Koulibaly ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Sul difensore senegalese ci sono da tempo due club su tutti: Manchester City e Paris Saint-Germain. Il club di Pep Guardiola, in particolare, farebbe carte false pur di ingaggiare l’ex Genk. Manca però l’accordo economico tra le due società. “Su Koulibaly ho una notizia. Si va verso la permanenza. Ogni giorno che passa aumentano le possibilità che il difensore resti al Napoli. Non sono arrivate delle offerte convincenti ad Aurelio De Laurentiis. Se il presidente del sodalizio campano non riceverà la cifra che ha richiesto, il giocatore non si muoverà dal Napoli. Sarebbe una bella cosa per tutti noi tifosi perché il valore del calciatore non può essere messo in discussione”.

“Il Napoli ha chiesto 80 milioni di Euro per Kalidou Koulibaly? Sì e dico che tale valutazione non è eccessiva. Io dico che la valutazione di Aurelio De Laurentiis è giustissima. Non sono arrivate delle offerte importanti al Napoli e ogni giorno che passa aumentano le speranze che Kalidou Koulibaly possa restare in Campania. Personalmente ogni giorno prego e tifo affinché non arrivi l’offerta giusta al Napoli per Aurelio De Laurentiis. La speranza è che il calciatore resti da noi”, ha aggiunto Carlo Alvino.

