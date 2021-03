Calciomercato Napoli, Carlo Alvino rivela: “Se arriveranno delle offerte congrue, verranno ceduti Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz”

Carlo Alvino, ospite de Ne parliamo il lunedì, in onda su Canale 8, ha affrontato alcuni argomenti d’attualità realtivi al Napoli. “Posso dirvi che due allenatori avevano detto di sì ad Aurelio De Laurentiis. Non è vero che hanno rifiutato tutti. C’è stato poi un clamoroso dietrofront del presidente che, dopo avere riflettuto a lungo, ha deciso di confermare Gennaro Gattuso. Ribadisco comunque che a fine stagione le strade si separeranno. Si sperava che il Napoli facesse due brutte figure con Milan e Roma. A Napoli si è troppo legati alle proprie convinzioni”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Quando c’era da criticare il Napoli di Gattuso, l’ho fatto, ma mai per partito preso o per antipatia e simpatia. Ora però è giusto dire che la squadra sta facendo bene e vanno fatti i complimenti al tecnico. Vi posso dire che Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz sono sul mercato. Non è detto che vadano via, ma se arriveranno delle offerte congrue verranno ceduti. Lozano, Zielinski e Osimhen invece, non si muoveranno da Napoli”.