Calciomercato Napoli, bisogna vendere: Kalidou Koulibaly può finire al Paris Saint-Germain

Sono ancora tanti i calciatori da acquistare per il Napoli, possibilmente in questa sessione di mercato. Le priorità, però, ora sono altre. “Bisogna vendere” avrebbe detto Andrea Chiavelli, l’ad della società azzurra, per rientrare delle spese effettuate tra gennaio e luglio, circa 130 milioni di disavanzo. Cedere i big serve anche per abbattere il monte-ingaggi che oggi è di poco superiore ai 100 milioni di Euro. Un messaggio, questo, girato anche a Gennaro Gattuso, consapevole delle difficoltà sul mercato.

Dato che il Manchester City continua a tergiversare per Kalidou Koulibaly, dunque, il Napoli potrebbe consegnarlo al Paris Saint-Germain pur di garantirsi un’entrata importante. Una decina di giorni fa Leonardo ha chiamato Aurelio De Laurentiis per raccogliere informazioni. Un altro dettaglio interessante è che il difensore ha comprato un appartamento proprio a Parigi, anche se per scelta personale. Il suo futuro resta in bilico, ma come intuibile la cessione del senegalese si rende più che necessaria.

