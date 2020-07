Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis avrebbe anticipato l’operazione di Victor Osimhen

in

Victor Osimhen sembra sempre più vicino al Napoli, manca solo l’ufficialità. Anche il giornalista della RAI ed esperto di calciomercato Ciro Venerato ne ha parlato, rilasciando alcune dichiarazioni nel corso di Goal Show, programma in onda su Tv Luna. “Nella giornata di sabato ci sono state le firme degli agenti di Osimhen con il Napoli. Sono stati definiti tutti i dettagli. Il calciatore ha fatto già visite le mediche da parte dei partenopei. Tra oggi e domani l’affare sarà finalmente ufficiale e il giocatore sarà dei campani”.

“Cosa manca all’annuncio finale? I contratti del Napoli sono sempre molto elaborate, si stanno studiando ora tutti i dettagli e poi verrà dato l’annuncio. L’attaccante, con i bonus, guadagnerà circa 4,5 milioni netti a stagione per cinque anni. De Laurentiis ha deciso di anticipare l’operazione e non attendere il ritorno delle coppe per anticipare la concorrenza”, ha aggiunto il giornalista. Questione di giorni, insomma.