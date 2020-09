Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik si impunta: un milione di Euro in ballo con Aurelio De Laurentiis

C’è ancora un ostacolo da superare prima della fumata bianca per vedere Arkadiusz Milik alla Roma. Ne parla sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. “Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, il calciatore deve risolvere con il Napoli alcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi. Circa un milione di euro balla tra le parti. Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che – inevitabilmente – è finita in stand by. Bloccatasi – per il momento – la trattativa tra la Roma e Milik, anche l’operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, vogliono essere certi di aver trovato il giusto sostituto”.

Intanto, la Roma continua ad affidarsi a Edin Dzeko, presente anche nel match contro il Verona per la prima di campionato. Se la situazione si sbloccherà, dovrà accadere giocoforza in questa settimana, che porterà al big match tra Roma e Juventus.

Ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.



Questo sito confronta le quote e i prodotti dei bookmaker da noi selezionati, in possesso di regolare concessione ad operare in Italia rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il servizio, come indicato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al punto 5.6 delle proprie Linee Guida (allegate alla delibera 132/19/CONS), è effettuato nel rispetto del principio di continenza, non ingannevolezza e trasparenza e non costituisce pertanto una forma di pubblicità. E’ altresì possibile che, per motivi di ordine tecnico, alcuni dei bookmaker selezionati non siano temporaneamente visibili nelle tabelle comparative.