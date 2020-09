Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik ha fissato una conference call tra i suoi agenti e il Tottenham

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, ha parlato sul suo sito ufficiale della situazione di Arkadiusz Milik. “Una storia complicata, ingarbugliata, difficile. Fino a pochi giorni fa Arek Milik era a due passi dalla Roma, poi il contenzioso con il Napoli ha fatto perdere la pazienza alla Juve che è andata su Morata, rinunciando a Dzeko. Il Napoli è rimasto con 26 milioni ipotetici, sarebbe stata una grande operazione a pochi mesi dalla scadenza del contratto. E Milik avrebbe guadagnato 25 netti per cinque anni”.

“Ora possiamo ripartire, in fretta. E domani è fissata una conference call tra i suoi agenti e il Tottenham, il Napoli è stato avvertito. Nessun blitz, almeno per ora, ma un colloquio approfondito: gli Spurs, come già segnalato, erano fortemente interessati a Milik qualche mese fa. E hanno mostrato nuovo interesse nelle ultime ore. Domani capiremo il resto. Ovviamente il tempo scivola e il Napoli potrebbe accontentarsi di una cifra più bassa rispetto a quella pattuita con la Roma”.

