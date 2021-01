Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik dovrebbe rinnovare fino al 2023 prima di andare al Marsiglia

Niccolò Ceccarini, giornalista esperto di mercato, ha parlato ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su Radio 1 Station. “Milik? Penso che ormai è quasi fatta con il Marsiglia. Il Napoli cercherà di guadagnare qualcosina in più. Entro mercoledì farà le visite mediche con i francesi. Formalmente Milik rinnoverà con il Napoli fino al 2023, per andare in prestito con obbligo di riscatto all’Olimpique Marsiglia. Terzini sinistri? Il Napoli ci lavora da tanto tempo, ma sono convinto che nell’immediato non ci sarà nulla, non arriverà nessuno. So che gli azzurri sono molto vicini a Zaccagni, ma arriverà a giugno. L’unico che potrebbe uscire è Malcuit in direzione Parma, anche se i gialloblù si sono fiondati su Conti del Milan”.

“Lobotka? Il Napoli non lo vende, a meno che non ci siano delle offerte valide. Ma di questi tempi non arrivano offerte per nessuno, c’è un mercato molto bloccato. Anche la cessione di Llorente è stata bloccata almeno fino a fine gennaio, perché si aspetta di capire se Osimhen recupererà al 100%. Questione allenatore? Io credo che Gattuso firmerà fino al 2023 con opzione di prolungamento fino al 2024. Credo sia una questione già chiusa da tempo, si stanno limando gli ultimi dettagli. Rino è contento della società e la società è contenta dell’operato del mister. Meret? Sicuramente è scontento. Alla fine di questa stagione verrà presa una decisione giusta per tutti. Io credo che il Napoli non voglia farsi scappare il portiere, perché è uno dei più forti talenti nel suo ruolo. Il Napoli lo ha pagato tanto”.