Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma si può fare sulla base di 25 milioni

Aurelio De Laurentiis e Guido Fienga si sono parlati a margine dell’assemblea di Lega di mercoledì e il dirigente giallorosso ha comunicato al presidente azzurro che non potrà spendere più di 20 milioni di Euro per Arkadiusz Milik. “Investimento legato, però, alla cessione di Edin Dzeko alla Juventus. Nelle ultime ore, la Roma ha manifestato la volontà di trattenere il proprio capitano. E se l’attaccante bosniaco dovesse decidere di restare, allora per Milik la strada si farebbe in salita. E non solo per lui. Perché il Napoli non può permettersi di tenerlo fermo per un’intera stagione”, si legge su La Gazzetta dello Sport.

“Di certo De Laurentiis avrà impegni più concreti che lo attenderanno in questa settimana, quella che potrebbe essere decisiva per il passaggio di Milik alla Roma. Tra i due club la trattativa sta per andare a buon fine (25 milioni spalmati in 5 anni) e sembra essere ormai prossimo anche l’accordo tra l’attaccante ed il club giallorosso che gli ha proposto 4,5 milioni annui per 5 stagioni”, spiega invece Tuttosport. Il Napoli ha già ridotto le pretese iniziali.

