Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik alla Roma per 18 milioni più bonus: questione di ore

Arkadiusz Milik e il Napoli stanno per salutarsi. L’operazione per il passaggio alla Roma è in via di definizione, ormai. Le varie parti sono finalmente arrivate ad un accordo. L’affare è stato impostato su queste cifre: 18 milioni di Euro più 7 milioni di bonus in base a presenze e goal dell’attaccante polacco. Secondo recenti indiscrezioni il club azzurro avrebbe strappato ai giallorossi anche una percentuale di futura rivendita in caso di cessione entro i prossimi 3 anni. Oltre tale limite il Napoli non potrà più pretendere nessuna percentuale dalla Roma.

La riuscita dell’operazione sbloccherebbe anche la posizione di Edin Dzeko, che potrebbe passare così a titolo definitivo alla Juventus per 15 milioni di Euro. A meno di clamorose sorprese, Arkadiusz Milik lascerà dunque il Napoli dopo quattro stagioni e due infortuni importanti alle ginocchia. In totale, con la maglia azzurra ha disputato 122 partite e segnato 48 goal, Nel suo Palmarés con gli azzurri la vittoria della Coppa Italia 2019-2020 in finale contro la Juventus, anche grazie al suo rigore conclusivo.

