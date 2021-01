Cagliari-Napoli 1-4: Lorenzo Insigne trasforma il primo rigore della stagione

Il Napoli si ritrova a Cagliari per la prima uscita del 2021. L’obbligo è quello di tornare a vincere dopo le due sconfitte e il pari che hanno chiuso il 2020. Alla Sardegna Arena gli azzurri controllano bene nei primi 20 minuti, ma faticano a finalizzare. Il guizzo vincente arriva dunque al 25′ grazie a una botta da fuori di Piotr Zielinski, che batte Alessio Cragno con il sinistro. Lorenzo Insigne è indubbiamente tra i più attivi del match, mentre Andrea Petagna non riesce a spiccare e lavora perlopiù di sponda. Il Cagliari non si ritaglia tantissime occasioni, anche se su passaggio sbagliato di Kostas Manolas c’è Diego Simeone che prova ad approfittarne, spedendo fuori. Al 38′ Lorenzo Insigne prova a pennellare proprio per il greco nell’area sarda, ma manca il tap-in per il raddoppio.

Nella ripresa i padroni di casa trovano il pari con Joao Pedro, ma è sempre Piotr Zielinski a rimettere tutto a posto. Sull’1-2 il Cagliari rimane poi in 10 uomini per il secondo giallo a Lykogiannis, colpevole di aver atterrato Hirving Lozano. Proprio il messicano arrotonda il punteggio al 76′, da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. All’86’ Lorenzo Insigne sigla dal dischetto il definitivo 1-4, trasformando così il primo rigore della stagione azzurra.