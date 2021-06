Bruno Giordano rassicura i tifosi: “Lorenzo Insigne come Francesco Totti e Mauro Icardi? È una cosa diversa”

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l’ex azzurro Bruno Giordano. “Spalletti è un buonissimo allenatore. Può valorizzare i suoi giocatori, ma non deve soltanto fare questo ma portare risultati, come tutti gli allenatori. Vedremo che obiettivo gli darà la società. Insigne come Totti e Icardi? E’ una cosa diversa. Insigne è nel pieno della sua maturità, credo che abbia problemi con il presidente. Credo che Spalletti sia contento di allenarlo”.

“La Lazio con Sarri? Si ripartirebbe da un allenatore molto bravo, la novità potrebbe essere il cambio modulo. I tifosi infatti erano stanchi del 3-5-2, pur stimando Inzaghi. Già questa novità potrebbe essere vista come qualcosa di positivo. Ma anche qui conteranno i risultati. La Lazio un ridimensionamento per Sarri? Solo vedendo gli ultimi anni, quando è stato al Napoli, ma anche al Chelsea e alla Juventus. ma prima per lui sarebbe stato un lusso. Se si aspetta che Lotito gli faccia una squadra che in 2-3 anni che lotti per lo Scudetto non credo sia possibile. Lo dice la storia degli ultimi anni”.