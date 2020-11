Bologna-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Hirving Lozano titolare

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Bologna-Napoli, in programma domani 8 novembre allo stadio Renato Dall’Ara. In porta ci sarà David Ospina. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. A destra Elseid Hysaj. Tiémoué Bakayoko e Fabian Ruiz fissi a centrocampo. Lorenzo Insigne, Dries Mertens e Hirving Lozano dovrebbero agire alle spalle di Victor Osimhen. Per il Napoli si tratta di 3 punti fondamentali per il prosieguo del campionato, dopo la sconfitta rimediata contro il Sassuolo. Gli azzurri hanno un po’ vacillato nelle ultime uscite e devono subito riprendere la retta via.

Probabili formazioni Gazzetta

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.