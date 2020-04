Biglietti Barcellona-Napoli, il commento di Alessandro Formisano: “Siamo oltre il 60-70% di richieste di rimborso”

Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Mi è venuta l’idea di formare tre livelli per consentire anche alla persona a casa di restare in forma. Abbiamo fatto qualcosa che sia accessibile a tutti. I video sono gratuiti, si possono vedere online sul sito della Ssc Napoli. Sono due lezioni per il livello base, due per il livello intermedio e due per il livello avanzato. C‘è un programma di manutenzione per tutta l’impiantistica che al momento è chiusa, si lavora costantemente. Io credo che questa strana situazione che viviamo tutti ha consentito di ottimizzare certi processi, lavorando a distanza, ci sta dando per il futuro delle chiavi di lettura. Il progetto di workout a casa va un po’ in questa direzione”.

“Ritiro? Ci sono tante attività che sono ripensate in questa fase e che vanno riprogrammate. Il ritiro è fondamentale sul piano tecnico, mi auguro che presto avremo chiarezza sul calendario a disposizione. Abbiamo lavorato con lo staff e abbiamo l’avallo del presidente e tante aziende sponsor per un’importante attività che presenteremo domani o al massimo giovedì per sentirci vicini a famiglie bisognose del territorio, in modo da non lasciare dietro nessuno. (…) Rimborsi Barcellona-Napoli? La data ultima era il 3 aprile, ieri abbiamo contattato Ticketone che sta procedendo alla creazione dell’anagrafica, i numeri sono importanti, siamo oltre il 60-70% di richieste di rimborso, contano entro questa settimana a programmare lo storno. Entro venerdì pubblicheremo delle date certe che ci devono essere fornite da Ticketone”.