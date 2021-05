Beppe Iachini dopo Fiorentina-Napoli: “Il rigore? Non l’ho visto e non posso giudicarlo, è un peccato”

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli. “Volevamo fare una buona partita per dare continuità ai nostri risultati. Sul piano della compattezza abbiamo fatto bene, nei momenti che avevamo palla abbiamo sbagliato qualche palla nelle uscite e questo non ci ha permesso di essere pericolosi. Però abbiamo avuto un giorno in meno di recupero rispetto alle altre squadre e ci è mancata un po’ di brillantezza. Peccato perché non stavamo rischiando nulla e per un episodio, un rigore, la partita ha preso binari diversi. La squadra però ha corso e si è impegnata per fare un risultato giusto”.

“Il rigore? Non l’ho visto e non posso giudicarlo, è un peccato. In effetti la maglia è stata un po’ tirata ed è stato un po’ accentuato il tuffo. Peccato perché questo episodio ha messo la partita su binari diversi. Avevamo preparato la partita per essere più incisivi nelle uscite, come fatto con Juventus e Lazio. Però forse per mancanza di energia e per qualche errore non ci siamo riusciti. Per il resto non abbiamo concesso nulla. Dall’inizio mi aspettavo che le due mezzali offensive ci permettessero di attaccare meglio. Ma quando sbagli il primo passaggio sulle uscite non puoi essere pericoloso davanti. Alla terza partita eravamo poco lucidi. Sotto l’aspetto delle motivazioni la squadra è sempre stata in partita”.