Beppe Bruscolotti sentenzia: “Chi è il compagno ideale per Kalidou Koulibaly? A me nessuno degli altri difensori piace”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto in queste ore Beppe Bruscolotti, ex capitano azzurro. “Napoli-Inter è una gara tosta perché entrambe le squadra giocano per un obiettivo, soprattutto il Napoli perché i nerazzurri hanno un bel vantaggio per lo scudetto. Per loro è un momento particolare e ci tengono ad arrivare fino in fondo, ma prima poi possono cadere, lo dice la cabala. Chi è il compagno ideale per Koulibaly? A me nessuno degli altri difensori piace. Hanno fatto svarioni incredibili per dei nazionali, per me non è questo il calcio. Le difese hanno sempre dato il massimo per raggiungere risultati e determinati traguardi, io mi organizzerei per un bel blocco difensivo, perché il Napoli davanti ha giocatori di qualità. La cosa importante è che funzionano i sincronismi per dare una mano alla difesa, i numeri dei moduli poi non contano”.

“Designazioni arbitrali? Accettiamole con la speranza che tutto si possa risolvere nei migliori dei modi, l’errore ci può stare ma se poi si perpetua allora davvero non ci siamo. Anche quando giocavo gli arbitri potevano essere benevoli quando si affrontavano le piccole ma poi quando arrivavano le big ti bastonavano”.