Beppe Bergomi promuove Luciano Spalletti: “La rosa è adatta al suo gioco. A Napoli si divertiranno”

in

Beppe Bergomi, ex difensore campione del mondo dell’82, nonché ex capitano dell’Inter, è intervenuto in queste ore a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Le valutazioni di Mancini sono corrette, ho sentito fin troppe polemiche inutili. Raspadori è un giocatore molto interessante perché ha buoni fondamentali ed è diverso dagli altri attaccanti. Insigne? Ha un gran talento e lo mette a disposizione della squadra. Merita il numero 10 della Nazionale”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Spalletti? La rosa è adatta al suo gioco. Lui ha tante idee, a Napoli si divertiranno, non ho dubbi. Si potrebbe intervenire e fare qualcosa, soprattutto sulle corsie esterne. Il Napoli è una squadra strutturata per fare più di quanto fatto quest’anno”, ha aggiunto Beppe Bergomi. Non sono pochi gli addetti ai lavori che ritengono che il Napoli abbia fatto la scelta giusta con questo allenatore. Solo tra un po’ di mesi, però, vedremo effettivamente i primi risultati.