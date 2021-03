Belgio, dopo l’infortunio Dries Mertens rimane in dubbio per il ct

Roberto Martinez, ct del Belgio, è intervenuto nelle ultime ore in conferenza stampa confermando che in vista della sfida di domani contro la Bielorussia non impiegherà Romelu Lukaku per tutto il corso della gara. “Lui e De Bruyne sicuramente non giocheranno per tutti i 90 minuti. Poi capiremo se la rosa sarà in forma e se potremo schierare Mertens e Carrasco. Quando ci sono tante competizioni non vuoi perdere tempo, è importante allenarsi bene in Nazionale e mostrare cosa si è capaci di fare. È la prima volta che ci troviamo a giocare tre partite in pochi giorni, ed è difficile per tutti giocare tre partite complete in poco tempo”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



A Napoli c’è molta apprensione in questi giorni. Dries Mertens era rientrato relativamente da poco ed era appena rientrato in forma. Dopo la sua doppietta decisiva contro la Roma in tanti sono tornati a credere di nuovo nella qualificazione in Champions League. Perdere di nuovo il belga sarebbe esiziale a pochi giorni dal big match con la Juventus.