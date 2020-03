Barcellona-Napoli, rimborso dei biglietti possibile fino al 3 aprile

La SSC Napoli ha comunicato con una nota ufficiale le modalità di rimborso del biglietto per la gara di Champions con il Barcellona.

I tifosi “potranno chiedere il rimborso dell’importo, fino a venerdì 3 aprile, come da informazioni sotto riportate”. Si precisa che coloro che desiderano utilizzare il tagliando acquistato (…) non dovranno richiedere il rimborso. I supporters potranno conservare il voucher d’acquisto ricevuto via mail e attendere comunicazioni della SSC Napoli. “Tutti coloro i quali chiederanno il rimborso del costo del biglietto, nel caso in cui intenderanno poi assistere alla gara FC Barcelona vs SSC Napoli, nella data che sarà fissata, dovranno effettuare nuovamente la procedura d’acquisto, per i posti che saranno eventualmente disponibili, senza che il precedente acquisto generi diritti di precedenza o di altro genere”, recita il comunicato. La gara, ovviamente, resta rinviata a data da destinarsi. Il futuro del calcio internazionale continua a rimanere un’incognita. Ad oggi è impossibile stabilire quando si giocherà.