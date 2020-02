Barcellona-Napoli: ecco le informazioni sull’acquisto dei biglietti di Champions League per il Camp Nou

Da oggi saranno in vendita i biglietti per Barcellona-Napoli, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 18 marzo alle 21. L’andata si giocherà infatti al San Paolo. Uno svantaggio in più per gli azzurri, le cui possibilità di passare il turno sono ridotte al lumicino. Sono molteplici le suddivisioni settoriali all’interno dello stadio Camp Nou, a differenza invece delle poche che ci sono allo stadio San Paolo. Prezzi importanti anche per l’impianto catalano, a partire dal terzo anello venduto a 134 euro. Potrebbe trattarsi dell’ultimo incontro disputato dal Napoli in Champions in questi anni. Ad oggi i partenopei sono a -9 dal quarto posto, ma una nuova qualificazione appare come un’utopia. Di seguito i prezzi:

3rd Goal lower 134 euro;

1st Goal, 2nd Corner upper e 2nd Goal lower 154 euro;

3rd Lateral lower 189 euro;

2nd Grandstand Nord/South upper 219 euro

1st Lateral 239 euro;

1st Grandstand central e 2nd Grandstand lower 269 euro.