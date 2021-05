Aurelio De Laurentiis ha avvisato Luciano Spalletti: Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz potrebbero essere ceduti

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno già parlato confrontandosi anche sul mercato e non solo sul contratto. La Gazzetta dello Sport ne è sicura: “Con il presidente, l’ex allenatore dell’Inter ha parlato anche di questioni tecniche, De Laurentiis gli ha comunicato la possibilità che vengano ceduti alcuni titolari come Koulibaly e Fabian Ruiz e non gli ha escluso che possa andare via anche Lorenzo Insigne se non dovesse accettare l’offerta per prolungare il contratto che scadrà a giugno 2022. E insieme hanno fatto un primo punto sui ruoli che andranno rinforzati”.

Insomma, il rischio che il Napoli passi attraverso un ridimensionamento ormai è concreto. Il compito di Luciano Spalletti sarà quello di risollevare le sorti del club e di riportare la squadra in Champions League come ha già fatto con Roma e Inter negli anni scorsi. Il temperamento del mister di Certaldo è noto. Riuscirà davvero ad andare d’accordo con il presidente?