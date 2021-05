Aurelio De Laurentiis guarda al futuro: con Luciano Spalletti non si smantellerà la rosa

Nelle ultime ore Aurelio De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per svolgere una serie di riunioni e dare un segnale di vicinanza alla squadra, facendo intendere che la prossima stagione farà sentire ancor di più la sua presenza. Per quanto riguarda le questioni di mercato molto dipenderà dalle offerte che arriveranno per qualcuno dei big come Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz. Sulla base dei confronti col nuovo allenatore Luciano Spalletti, non c’è bisogno di smantellare la rosa. Il mercato dovrebbe portare giusto un paio di ritocchi.

Il contratto di Luciano Spalletti è biennale, ma ci sono opzioni per il terzo e addirittura per il quarto anno, un segnale di fiducia nei confronti del mister. Il progetto potrebbe essere a lungo termine, anche perché l’ingaggio aumenterà col tempo. Previsti bonus per qualificazione alla Champions League e per eventuale vittoria dello scudetto. Non avrebbe senso indebolire il Napoli e ridimensionare tutto.