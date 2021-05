Aurelio De Laurentiis esce allo scoperto: “Sergio Conceição? Non ci ho mai parlato. Vogliamo un allenatore italiano”

Aurelio De Laurentiis inizia ad uscire allo scoperto. Il presidente del Napoli ha smentito l’interesse per Sergio Conceição all’emittente portoghese Rtp, svelando in parte i piani futuri del club. “Non è vera la storia di Conceição come allenatore del Napoli. Non è vero. Mai parlato, mai negoziato, mai parlato con lui, mai. Noi vogliamo un allenatore italiano. Noi abbiamo molte opportunità in questo senso e quindi decideremo entro 30 giorni. Perché non Sergio? Non è nella mia lista. Non è nella mia selezione. E’ un buon allenatore ma noi vogliamo un tecnico italiano”.

“Il nuovo allenatore del Napoli è già stato trovato e lo annunceremo tra una settimana. Mendes è un vero amico, ha proposto 3-4 tecnici, ma non abbiamo mai avviato alcuna trattativa. Non ho mai parlato con Conceição”, ha aggiunto il patron azzurro. Fino a una manciata di ore fa sembrava che la presentazione di Sergio Conceição sarebbe avvenuta a giorni. Oggi, invece, non ci sono indizi sul futuro allenatore del Napoli.