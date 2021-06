Arkadiusz Milik salterà l’Europeo: ancora fastidio al ginocchio, l’ex Napoli ha lasciato il ritiro della Polonia

Alla fine Arkadiusz Milik salterà l’Europeo. Sin dall’arrivo del giocatore del Marsiglia in ritiro, lo staff medico della nazionale polacca sapeva che l’infortunio rimediato al ginocchio due settimane fa non era grave, ma doloroso. Per due settimane l’attaccante si è sottoposto a numerosi trattamenti per provare a trovare la condizione più idonea. Durante l’ultimo allenamento, però, i sintomi hanno confermato che l’infortunio non gli consentirà di allenarsi o di giocare completamente. L’ex Napoli, in accordo con Paolo Sousa e con il medico sociale, ha lasciato il ritiro della Polonia e non è stato nemmeno sostituito.

A poco è servito dunque il trasferimento in extremis al Siviglia. Arkadiusz Milik aveva rifiutato la Juventus pur di avere la certezza di giocare in vista dell’Europeo. La Polonia, comunque, rimane ben coperta in avanti. Robert Lewandowski ha segnato miriadi di gol negli ultimi anni e se si distinguerà anche in Nazionale sarà in lizza per il Pallone d’oro.