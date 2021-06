Antonio Di Gennaro sulla Nazionale: “Se si va a vedere l’annata di Matteo Politano col Napoli è andata alla grande, ma a destra ci sono numerose opzioni”

in

Antonio Di Gennaro, commentatore della Nazionale, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio. “Bernardeschi, a detta del ct, ha giocato bene nel suo ruolo ma pure come finto nove. La mossa tattica fu a Genova contro l’Ucraina con Chiesa-Berna-Insigne: quel giorno iniziò il percorso tattico di questa nazionale, col doppio play e il recupero palla immediato. Certo, se si va a vedere l’annata di Politano col Napoli è andata alla grande, ma a destra ci sono numerose opzioni. L’intelaiatura era quella. Dietro Toloi ti garantisce il doppio ruolo centrale/terzino meglio di Mancini, e poi c’è Sensi: per lui come Verratti, anche se infortunati, giusto aspettare”.

“Mi auguravo poi la sorpresa Raspadori, oltre all’incoscienza gioca diversamente nel ruolo rispetto a Immobile e Belotti: dialoga coi centrocampisti e lega il gioco, proprio le idee di Mancini. (…) Se c’è qualche squadra che la intriga per gli Europei? La Spagna, ma anche il Portogallo. Il loro calcio è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni”.