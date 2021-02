Antonio Corbo sottolinea: “Tutte le squadre che incontrano il Napoli punta sulla sinistra degli azzurri, attaccando Mario Rui”

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, è intervenuto in queste ore nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. “C’è un atmosfera di buonismo che fa male al Napoli e abbiamo tutti una certa curva. La storia dei 9 assenti è evidentemente un alibi, non una scusante chiara, perché quelli che sono andati in campo sono calciatori di primo livello, che guadagnano tanto e sono stati pagati tanto”.

“Tutte le squadre che incontrano il Napoli punta sulla sinistra degli azzurri, attaccando Mario Rui, come se fosse la zona più debole. Questo perché il primo che può fare interdizione a destra è Insigne, che viene saltato facilmente visto che non è il suo mestiere fare l’incontrista”, ha aggiunto il giornalista. I limiti tecnici e tattici del Napoli di oggi stanno diventando sempre più evidenti a tutti gli addetti ai lavori.