Antonio Corbo sottolinea: “Aurelio De Laurentiis non ha più il coraggio per scommettere su un tecnico da scoprire”

Alla fine il Napoli ha scelto Luciano Spalletti come nuovo allenatore. Un nome importante, di certo non un emergente, forse l’ideale per aspirare al ritorno in Champions League. Il giornalista Antonio Corbo ne ha parlato nel suo editoriale per la Repubblica: “De Laurentiis non ha più il coraggio per scommettere su un tecnico da scoprire, come gli riuscì nel 2015 con Sarri, l’uomo di un fantastico triennio”.

“Ma non ha neanche incoscienza di inseguire Conte o Allegri, che chiedono squadre attrezzate e ingaggi tra 8 ai 13 milioni, né un progetto per sradicare Gasperini da Bergamo, né l’umiltà per telefonare a Sarri, che aspettava con ansia uno squillo suo o del suo amico Cristiano Giuntoli, il direttore che lo propose l’altra volta. Più che i nomi, De Laurentiis legge i cartellini del costo. Spalletti si colloca in una seconda fascia con i 3 milioni scarsi”. Per un motivo o per l’altro, è la scelta giusta per il Napoli.