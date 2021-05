Antonio Cassano contro Aurelio De Laurentiis: “Lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo a Bari”

In diretta Twitch sulla Bobo Tv, Antonio Cassano ha parlato dei playoff di Serie C, concentrandosi soprattutto sul suo vecchio Bari, eliminato dalla Feralpisalò. Non sono mancate frecciatine nei confronti della famiglia De Laurentiis. “Ci sono grandi squadre, l’Alessandria, il Padova, l’Avellino, cavolo. Piazze stupende. Non so dare una favorita. Direi il Padova. Poi Alessandria e Avellino. Il Bari ha perso dalla Feralpisalò. Bari, una metropoli, che perde con un paesino. Bari è una città che ti da l’anima, calda, affascinante. Ma ha un problema. Lo stesso presidente che sta facendo disastri a Napoli li sta facendo a Bari. In due anni ha cambiato 5 allenatori”.

Più di una volta Antonio Cassano, Christian Vieri e Daniele Adani hanno avuto da ridire sulla gestione del Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis. L’ultimo monito è arrivato dopo l’ufficialità di Luciano Spalletti: meglio che il presidente non parli. La comunicazione azzurra non sarebbe tra le migliori secondo gli addetti ai lavori.