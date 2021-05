Angelo Ogbonna contro Roberto Mancini per l’esclusione dagli Europei: “Nello sport la meritocrazia deve prevalere”

Angelo Ogbonna, ex difensore di Juventus e Torino, oggi in forze al West Ham, ha criticato le convocazioni del ct Roberto Mancini in vista degli Europei con un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. “Sono stupito e amareggiato. Forse Mancini non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all’ultimo con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere e stavolta secondo me non ha prevalso. E’ stata la mia migliore a livello personale: dopo i 30 anni, un difensore entra nella piena maturità e legge la partita diversamente”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il centrale aveva già partecipato agli Europei del 2012, senza però scendere in campo. Aveva anche ottenuto una convocazione da parte di Roberto Mancini alcuni mesi fa. Da tempo il giocatore non faceva parte in maniera stabile del giro della nazionale. Al momento, è il primo escluso ad avere da ridire sulle scelte del ct.