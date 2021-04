Andrea Di Caro sottolinea: “Si può cambiare tecnico, esonerandolo, ma non umiliarne la figura sperando magari che si dimetta”

Il vice-direttore de La Gazzetta dello Sport Andrea Di Caro ha analizzato oggi la spaccatura tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso, sempre più vicino all’addio al Napoli. “Si racconta, per sorridere, che Rino Gattuso vada in giro con due calcolatrici: una per sommare i tanti punti che il suo Napoli sta facendo nel girone di ritorno (è secondo dietro all’Inter) e l’altra per sottrarre i giorni, i minuti, forse anche i secondi che lo separano dall’addio a De Laurentiis. Non alla città, alla squadra o ai tifosi: solo al presidente e a chi gli ha reso la vita difficile, arrivando a gettargli fango addosso.

“(…) Rino è solo l’ultimo di una serie di allenatori (e giocatori…) che hanno conosciuto da vicino la gestione padronale dell’imprevedibile, irascibile, vulcanico Don Aurelio, capace nelle relazioni di amorevoli e scoppiettanti inizi, complicatissime prosecuzioni, fragorosi e polemici addii. Vissuti come una liberazione da chi va via. (…) Si può cambiare tecnico, esonerandolo, ma non umiliarne la figura sperando magari che si dimetta”.