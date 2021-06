Anche Pietro Lo Monaco appoggia Luciano Spalletti al Napoli: “Ottima scelta”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, è intervenuto in queste ore Pietro Lo Monaco, dirigente. “Spalletti al Napoli? Ottima scelta, per il valore del tecnico e per i risultati conseguiti. Ha allenato a Roma e a Milano, non può spaventarlo Napoli. Valzer di panchine in Serie A? Potrebbe essere un indice di non chiarezza di idee. Quando cambi con un certo ritmo o hai sbagliato quando li hai assunti o stai avendo troppa fretta. C’è il ritorno di tecnici che avevamo perso per strada, come Allegri o Spalletti, Mourinho, se dovesse rientrare anche Sarri. Sicuramente si arricchisce il calcio italiano di diatribe, tensioni e rivalità. Ma anche competitività”.

“Spalletti da scudetto? Sicuramente ha la potenzialità per condurre squadre da scudetto, ma molto dipenderà anche dalla fermezza societaria e dalla squadra che gli metteranno a disposizione. Chi escluderà Mancini? Sensi e Toloi”, ha aggiunto l’ex dirigente del Catania.