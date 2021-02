Alex Meret in conferenza stampa verso Napoli-Granada: “Servirà la stessa attenzione avuta con la Juve”

Alex Meret ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Granada. “Quello che dobbiamo fare è sempre lo stesso, sia in fase difensiva che in costruzione, non cambia in base agli uomini. Servirà la stessa attenzione avuta con la Juve, prendere gol complicherebbe ancora di più il passaggio. Sarà importante la fase difensiva. L’atmosfera nello spogliatoio è buona, il periodo è quello che è, ma lavoriamo bene, ci crediamo, passare domani ci darebbe una grossa spinta per le prossime partite”.

“Contro la Juve la fase difensiva fu ottima, col Granada potevamo fare di più sulle ripartenze, sono il loro punto di forza, come con l’Atalanta, ma al di là degli uomini dobbiamo fare le stesse cose e servirà attenzione e sacrificio. Se la pressione è alta bisogna fare più attenzione, ma la costruzione dal basso è fatta proprio per saltare il loro pressing e costruire meglio davanti, c’è da fare attenzione, ma lavoriamo tanto su questo”.