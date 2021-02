Alessandro Del Piero difende Gennaro Gattuso: “Ci sono tutte le premesse per continuare con lui”

Alessandro Del Piero è corso in difesa dell’ex compagno di nazionale Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport. “Cerco di dare un giudizio al di là dell’aspetto umano. Il Napoli sta facendo molto bene e bisogna spiegare la complessità in cui s’è trovato. Perché con tutti questi infortuni è davvero difficile e poi c’è da aggiungere un altro aspetto: quella di Napoli non è una piazza semplice. E poi voglio sottolineare il rapporto che lui s’è creato con i giocatori, questi alti e bassi significano che c’è grande qualità ma obiettive difficoltà”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Se il Napoli riesce a superare le prossime due settimane può arrivare alla fine della stagione con grande sorpresa. In campionato il Napoli sta facendo molto bene, ci sono tutte le premesse per continuare con lui. A volte ci vuole un po’ di tempo per creare l’ambiente e le idee giuste, anche Pioli e Conte hanno avuto tempo”.