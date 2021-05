Alessandro Barbano conferma: “Sergio Coinceçao corrisponde alla tipologia d’allenatore che può andare al Napoli senza Champions League””

Alessandro Barbano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, per parlare dell’indiscrezione relativa a Sergio Coinceçao. “Corrisponde alla tipologia d’allenatore che può andare al Napoli senza Champions League. E’ evidente che la tentazione di portare Allegri è velleitaria, invece il profilo di Coinceçao va bene perché ha una discreta carriera, in crescendo. Ha fatto bene negli ultimi anni, imbrigliando anche la Juventus. E’ giovane, ambizioso”.

“E’ una buona scelta e il Napoli senza Champions non poteva permettersi lo stipendio di Allegri. La volontà di Coinceçao è quella di venire in Italia, già ne aveva parlato con la Roma che poi ha virato su Mourinho. La scelta è perfettamente consonante con le ambizioni e la caratura del Napoli. Sono andato a guardarmi la sua esperienza nelle coppe internazionali e non è male assolutamente. Capisco che la piazza non esulti, ma questo allenatore può sorprenderci col tempo”.