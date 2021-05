Aleksander Ceferin contro Juventus, Real Madrid e Barcellona: “Non possono dire di voler giocare la Champions”

Sembra non ci possa essere un dialogo con i tre club che non hanno ancora ufficialmente lasciato la Superlega: Barcellona, Real Madrid e Juventus. Per Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, non ci sono spiragli, come ribadito nell’intervista rilasciata a Sky Sport. “Loro mandano solo lettere formali all’UEFA e agli altri 9 club che sono usciti dal patto. Loro non comunicano, avrebbero dovuto chiamarci per un incontro. È un approccio strano”.

Aleksander Ceferin ha spiegato cosa potrebbe succedere in caso di esclusione dalle coppe: “Non possono paralizzare nulla, al massimo solo loro stessi. È strano leggere comunicati di questi tre club rispetto a centinaia di altri club. Si può intuire cosa i 244 club che fanno parte dell’ECA pensino. Le tre società pensano che con i soldi si possa fare tutto, ma non è un approccio corretto. Vogliono giocare la Superlega? Che la giochino. Ma poi non possono dire di voler giocare la Champions. Temo un nuovo caso Bosman? No, è differente”.